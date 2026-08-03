النفط يهوي عقب إعلان ترامب عن مفاوضات مرتقبة مع إيران

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران اليوم، بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

ووفقا لبيانات التداول الصادرة عند الساعة 01:02 بتوقيت موسكو، أظهرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أكتوبر تراجعا حادا بنسبة 8.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل سعر البرميل إلى 82.66 دولارا.

ولحقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر بموجة التراجع، بنسبة 5.85% ليصل سعر البرميل إلى 79.72 دولارا.

وكان الرئيس ترامب، قد زعم أن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأضاف في تصريحات من على متن طائرته الرئاسية: “نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين”.

ويرى محللون أن هذا التراجع الحاد جاء كرد فعل فوري لانحسار شدة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة في أسعار النفط؛ إذ دفعت الإشارات الدبلوماسية المتعاملين إلى بيع مكثف للعقود الآجلة مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الرئيسي لنقل النفط والغاز عالميا حيث يمر نحو خمس الإمدادات النفطية البحرية الدولية من خلاله، ما يجعل أي ترتيبات تتعلق بحركة الملاحة فيه محل متابعة واسعة من الأسواق والدول المعنية بأمن الطاقة والتجارة الدولية.

المصدر: روسيا اليوم