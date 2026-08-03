البرازيل | لولا يطلق حملته لولاية رابعة رافعاً شعار الدفاع عن السيادة الوطنية

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية رابعة، مقدماً نفسه مدافعاً عن سيادة البلاد في مواجهة الضغوط التجارية والسياسية القادمة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء إعلان الحملة خلال مؤتمر للحزب العمالي في مدينة ساو باولو، بحضور آلاف المؤيدين، حيث أكد لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، عزمه خوض انتخابات أكتوبر المقبل مستنداً إلى مسيرته السياسية الطويلة وبرامجه الاجتماعية.

ويعود لولا إلى السباق الرئاسي بعد توليه الحكم لولايتين بين عامي 2003 و2010، ثم عودته إلى السلطة عام 2023 بعد إلغاء أحكام قضائية مرتبطة بقضايا فساد كانت قد أدت إلى سجنه.

وركز الرئيس البرازيلي في خطابه على الدفاع عن استقلال القرار الوطني، في ظل توترات مع واشنطن بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على صادرات برازيلية، معتبراً أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

ويواجه لولا منافسة من فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، الذي يخوض الانتخابات وسط استمرار الجدل حول قضايا مرتبطة بوالده، بما في ذلك إدانته في قضية محاولة عرقلة انتقال السلطة عام 2023.

ويعتمد لولا في حملته على سجله في مكافحة الفقر وتوسيع البرامج الاجتماعية، بينما يواجه انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والعجز المالي وأزمة الأمن المرتبطة بانتشار الجريمة المنظمة في بعض المناطق.

وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى تقدم لولا على منافسه المحتمل فلافيو بولسونارو في جولة الإعادة، في وقت يستعد فيه الطرفان لمعركة انتخابية محتدمة تعيد المواجهة بين التيارين اليساري واليميني في البرازيل.

المصدر: وكالة يونيوز