الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 18:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا جنوب لبنان

      تم إخماد الحريق الذي اندلع الاحد في أحراج بلدتي عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

      وقالت الوكالة “أخمد الحريق بعدما خاضت فرق الدفاع المدني اللبناني، بمساندة أصحاب صهاريج المياه والمتطوعين والأهالي، جهودًا مكثفة استمرت لساعات للحد من انتشار النيران وحماية المناطق المحيطة”.

      وتابعت الوكالة انه “خلال عمليات الإخماد، عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على مواكبة العناصر الميدانية، حيث أسعفت عددًا من الأشخاص الذين تعرضوا لحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان، ومن بينهم رئيس بلدية عين جرفا الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

      واضافت الوكالة “يُنتظر استكمال عمليات التبريد في الساعات المقبلة للتأكد من إخماد جميع البؤر بشكل نهائي، في وقت تركت فيه هذه الاستجابة المشتركة مثالًا على التعاون والتضامن بين مختلف الجهات والأهالي في مواجهة الحريق”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      اندلاع حريق بمنطقة زراعية في جرود الضنية شمال لبنان

      اندلاع حريق بمنطقة زراعية في جرود الضنية شمال لبنان

      حرائق اليونان تلتهم أكثر من 12 ألف هكتار وسط انتشار بؤر جديدة واستنزاف فرق الإطفاء

      حرائق اليونان تلتهم أكثر من 12 ألف هكتار وسط انتشار بؤر جديدة واستنزاف فرق الإطفاء

      الدفاع المدني: اخماد حريق في منطقة صور أتى على مساحة تُقدَّر بنحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة

      الدفاع المدني: اخماد حريق في منطقة صور أتى على مساحة تُقدَّر بنحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة