الطقس غداً قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية بدرجات. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية فتلامس درجات الحرارة ال 40 درجة في المناطق الداخلية، تبدأ الكتل بالإنحسار تدريجيا يوم الثلاثاء ويتحول يوم الأربعاء إلى صيفي معتاد.

تحذير: من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع سيطرة الأجواء الحارة والخانقة، حيث ترتفع درجات الحرارة على الساحل فتسجل ارقاما فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الجبال وفي الداخل كما نلمس انخفاض في نسبة الرطوبة ونشاط في سرعة الرياح خاثة جنوب البلاد، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية بدرجات. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 24 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة

– الرياح السطحية: غربية و شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلاً،سرعتها بين 10 و 30كم/ساعة.