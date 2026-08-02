16 شهيداً في يومين جراء غارات العدو المتواصلة على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا من يوم أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربي مدينة غزة، إلى 3 شهداء.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، اليوم الأحد، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت الشقتين بشكل مباشر ودون سابق إنذار، مضيفا أن جيش الاحتلال استهدف أيضا تجمعات لمواطنين.

وفي تطور لاحق، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس.

وأمس السبت، استُشهد 8 فلسطينيين في غارات جوية لجيش الاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بالقطاع، أن قصفا إسرائيليا على البلدة القديمة شرقي مدينة غزة أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وذكر أن مسيّرة إسرائيلية قصفت منطقة الصناعة جنوبي مدينة غزة، مما تسبب في استشهاد مواطنين اثنين، في حين استُشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وقبل ذلك بساعات، أوضح مجمع ناصر الطبي أن مواطنا استُشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء أفاد باستشهاد فلسطينيين في غارة على حي الشيخ رضوان، في حين أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة على دير البلح.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن “إسرائيل” واصلت خرقه، ما أسفر عن مقتل 1222 شخصا وإصابة 4053 شخصا.

المصدر: وكالات