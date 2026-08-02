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    دولي

    مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق النار بولاية أيداهو الأمريكية

      أعلنت السلطات المحلية في ولاية آيداهو الأمريكية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين على الأقل بجروح جراء حادث إطلاق النار في مدينة توين فولز بالولاية.

      وقال المتحدث باسم السلطات المحلية إن حادث إطلاق النار وقع في مطعم في المدينة عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، حيث أطلق شخص مجهول النار على الآخرين.

      وأضاف المتحدث أن عدد الجرحى مرشح للارتفاع.

      ولم يتمكن المتحدث من تحديد ما إذا كان مطلق النار بين القتلى، مشيرا إلى أن جميع القيود التي تم فرضها في المنطقة على إثر الحادث قد تم رفعها، وأعيد فتح الطرق في المكان.

      وأشار المتحدث إلى أنه ليس بوسعه تقديم المزيد من المعلومات عن الحادث حتى اللحظة.

      المصدر: قناة ان بي سي

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