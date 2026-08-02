كوبا | انقطاع الكهرباء يُغرق هافانا وغرب كوبا في الظلام

قالت شركة “الاتحاد الكهربائي” الكوبية في منشور على منصة إكس، إن “انهياراً جزئياً” للنظام الكهربائي الوطني وقع بسبب ضرر في الشبكة، ما أثّر على المنطقة الغربية للبلاد بما فيها العاصمة.

وتتعرض كوبا، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة خلال السنوات الخمس الماضية، لانقطاعات واسعة أو جزئية في التيار الكهربائي بشكل منتظم، بسبب بنية تحتية متقادمة ونقص في الوقود.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت فترات انقطاع الكهرباء 30 ساعة متتالية في هافانا، بينما قد تمتد في مناطق داخل البلاد لأيام عدة.

ومنذ بداية العام، سجلت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.4 ملايين نسمة خمسة انقطاعات شاملة للتيار، ثلاثة منها في يوليو/تموز وفي أقل من عشرة أيام، وبذلك يرتفع عدد الانقطاعات الجماعية إلى عشرة منذ نهاية عام 2024.

وتفاقمت أزمة الكهرباء منذ يناير/كانون الثاني، عندما فرضت واشنطن على كوبا حصاراً نفطياً صعّب إمداد محطات الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، والتي تعمل عادة بوقود الديزل المستورد.

وبحسب الحكومة الكوبية، لم تسمح واشنطن خلال الأشهر السبعة الماضية إلا بوصول ناقلة نفط روسية واحدة تحمل 100 ألف طن من الخام، ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة.

وتعاني المحطات الحرارية السبع التي تشكل العمود الفقري للنظام الكهربائي المحلي، والتي يتجاوز عمرها 40 عاماً، من أعطال مستمرة أو تتطلب إيقافها للصيانة.

هذا ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة “أقصى ضغط” تجاه الجزيرة، وهدد بالسيطرة عليها، معتبراً أنها تمثل “تهديداً استثنائياً” لأمن بلاده.

المصدر: وكالة يونيوز