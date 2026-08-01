الخارجية الايرانية: إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي

أكدت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها مساء السبت على “تقديرها للقوات المسلحة على مواصلة الدفاع المقتدر عن كيان إيران في مواجهة التهديدات والهجمات غير القانونية الأمريكية”.

ولفتت الخارجية الايرانية الى ان “إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”، واضافت ان “استمرار الحصار البحري والتهديدات غير القانونية والهجمات على البنى التحتية غير المدنية يُعدّ مصداقًا واضحًا للعمل العدواني وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة”.

وقالت الخارجية الايرانية إن “صمت مجلس الأمن وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة إزاء هذه الاعتداءات يتعارضان مع المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هاتين المؤسستين”، وأشارت الى “دور الولايات المتحدة في زعزعة أمن مضيق هرمز وتصعيد التوترات”، وأعلنت أن “اختلاق الذرائع بشأن عبور السفن كان غطاءً للإجراءات العسكرية وممارسة الضغوط ضد إيران”.

واضافت الخارجية الايرانية ان “طهران تؤكد الحفاظ على علاقات ودية مع دول الجوار ومواصلة الدفاع عن الاستقلال والعزة الوطنية وسيادة البلاد”.

المصدر: موقع المنار