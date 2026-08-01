وزارة الزراعة تعمم إرشادات لمواجهة موجة الحر والوقاية من الحرائق

أصدرت وزارة الزراعة – مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) إرشادات مهمة لمواجهة موجة الحر الشديدة والوقاية من الحرائق



في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى منتصف شهر آب.



وأوضحت الوزارة أن الإرشادات الوقائية والتدابير العملية تهدف إلى حماية المواطنين والمزارعين، وضمان سلامة الممتلكات والمزارع، والتقليل من خطر نشوب الحرائق في المناطق البرية والزراعية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بالوقاية البيئية والتوعية المجتمعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية المعنية.



وأفادت أن التقديرات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، إذ تصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق البقاعية، و35 درجة مئوية على الساحل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية التي تصل إلى 30 درجة مئوية في البقاع، مما يرفع مؤشر الحرائق إلى مستويات حرجة.



الإرشادات التفصيلية الصادرة عن وزارة الزراعة خلال موجة الحر الحالية:



1. للمواطنين:



• زيادة شرب الماء بشكل مستمر للحفاظ على الترطيب وتقليل مخاطر الإجهاد الحراري.



• ارتداء القبعات الواقية والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



• تطبيق مرهم واقي من الشمس على مناطق الجلد المعرضة، خصوصاً الوجه والأيدي.



• تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم السباحة في البحر أو المسابح خلال فترة الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.



• عدم ترك قداحات أو نظارات داخل السيارات تحت أشعة الشمس لتجنب مخاطر الانفجار أو تلف الأغراض.



• توخي الحذر بعدم ترك الأطفال داخل السيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



• الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة أثناء تعبئة الوقود حفاظًا على السلامة.



• الحرص على تفقد التوصيلات الكهربائية في المنازل لتفادي مخاطر الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.



• البقاء في الأماكن المكيفة والمظللة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.



• تجنب تناول الأطعمة الحارة أو التي قد تتلف بسرعة مثل اللحوم النيئة أو المصنعة، خصوصًا في الظروف الحارة.



• عدم ترك اللحوم أو اللحوم المصنعة داخل السيارات لأكثر من 10 دقائق.



• شرب المياه الباردة والابتعاد عن المياه الساخنة داخل السيارة.



• مراقبة مستويات المياه والزيت في السيارة لضمان سلامة المحرك.



• تجنب الإفراط في استخدام المكابح في الطرقات الجبلية والاعتماد على تقليل السرعة.



• عدم رمي السجائر في المناطق البرية للوقاية من نشوب الحرائق.



• حفظ الأطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب للحفاظ على سلامتها.



• مكافحة حشرات البرغش التي قد تنقل الأمراض.



• ارتداء القبعات عند الخروج للتنقل تحت أشعة الشمس.



2. للمزارعين:



• الامتناع عن رش الأسمدة والمبيدات خلال فترة موجة الحر لتفادي الإضرار بالمحاصيل.



• الالتزام بالري المنتظم للنباتات، خصوصًا في حال توفر مصادر المياه.



• اتخاذ التدابير اللازمة لتبريد البيوت البلاستيكية الزراعية ومزارع الدواجن لتجنب الإجهاد الحراري.



• منع حرق الأعشاب أو أي مواد أخرى بدون إشراف دقيق لمنع اندلاع الحرائق.



3. للمسؤولين (فرق الإطفاء، البلديات، الجيش، الأمن الداخلي، حراس الأحراج):



• قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات بشكل منتظم للحد من مخاطر اندلاع الحرائق.



• الحرص على إطفاء النار بشكل كامل بعد التنزه أو إقامة نشاطات خارجية في الطبيعة.



• تجهيز خزانات مياه ومعدات إطفاء في مختلف المناطق لتكون جاهزة للاستخدام الفوري.



• الإبلاغ المبكر عن أي دخان أو علامات تشير إلى اندلاع حرائق.



• تجهيز الطوافات والفرق المختصة للتدخل السريع في حال اندلاع أي حريق.



• قيام الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد مفتعلي الحرائق.



• على البلديات توفير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش الطرقات والساحات العامة بانتظام لتخفيف درجات الحرارة والمساعدة في الوقاية من الحرائق.



ودعت وزارة الزراعة الجميع إلى الالتزام التام بهذه الإرشادات للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع، والحد من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن موجة الحر الشديدة، لا سيما في ظل الظروف المناخية الراهنة التي تتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام