العراق | حشود غفيرة من الزوار تواصل التوافد إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)

تتواصل أفواج الزائرين من داخل العراق وخارجه بالتوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

ويشهد طريق “يا حسين” الرابط بين مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة انتشاراً واسعاً للمواكب والمضائف الحسينية التي تقدم مختلف الخدمات للزائرين، في إطار الاستعدادات المتواصلة لخدمة الملايين من المشاركين في مراسم الزيارة.

ويشارك في إحياء المناسبة زوار من مختلف الأعمار ومن بلدان متعددة، حيث يواصلون مسيرهم نحو مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، في مشهد يجسد أجواءً روحانية وإيمانية تعكس مكانة المناسبة لدى المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد زيارة أربعين الإمام الحسين (ع) من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين سنوياً إلى مدينة كربلاء لإحياء هذه المناسبة، وسط جهود حكومية وشعبية واسعة لتوفير أفضل الخدمات وإنجاح الزيارة.

المصدر: يونيوز