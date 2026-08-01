اللقاء الحواري الأول للمركز التربوي حول منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي برعاية كرامي

عقد المركز التربوي للبحوث والإنماء، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، اللقاء الحواري الأول ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها حول منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وذلك في قاعة المؤتمرات في مبنى المطبعة – سن الفيل، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع التربوي.

حضر اللقاء وزيرة التربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، والمدير العام للتربية فادي يرق، ومستشار الوزيرة الدكتور عدنان الأمين، وأعضاء اللجنة المصغرة للمناهج واللجنة التقنية، وبمشاركة المديريات في وزارة التربية والتعليم العالي، ورؤساء المكاتب والأقسام في المركز التربوي، ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر وأعضاء الاتحاد، ورئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان جمال العمر وأعضاء الرابطة، ورئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان الدكتور حسين جواد وأعضاء الرابطة، ومنسق اتحاد مدارس الأطراف ربيع بزي وممثلون عن الاتحاد، وممثلون عن المدارس الخاصة غير المنضوية في اتحادات، ونقابة الحضانات، واتحادات لجان الأهل، وممثلون عن النقابات والروابط واتحادات مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنسقة شبكة مدارس اليونيسكو، إلى جانب عدد من الخبراء الذين شاركوا في إعداد المناهج.

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني، وقدّمه وأداره أمين سر عام لجان تطوير المناهج الدكتور أكرم سابق، ثم ألقت إسحق كلمة ترحيبية بعنوان “من القلب إلى القلب”، فأكدت أن “تطوير المناهج قام، منذ انطلاقه، على نهج الشراكة الوطنية الذي اعتمده المركز التربوي ولا يزال، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي شارك فيه أكثر من 600 خبير في مختلف مراحل إعداد المناهج وتطويرها”.

وحيّت جميع الخبراء الذين ساهموا في هذا المشروع الوطني منذ انطلاقه، وهنأت الأسرة التربوية بصدور مرسوم منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي رقم 3445 تاريخ 15 تموز 2026.

وأشادت الوزيرة كرامي بالجهود الكبيرة التي بذلها المركز التربوي للبحوث والإنماء واللجان الوطنية والخبراء الذين شاركوا في إعداد المناهج، مؤكدة أن “هذا الإنجاز يشكل محطة وطنية مفصلية في تطوير التعليم في لبنان”، مهنئة الجميع بصدور مرسوم منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي.

كما عرضت قرار تشكيل هيئة الإشراف على تطبيق المناهج، موضحةً مهامها واللجان المنضوية تحتها والأعمال التي ستتولى تنفيذها، والتي تشمل إعداد الأدلة والمعايير، ووضع خطط التدريب، ومواكبة التطبيق التجريبي والتدريجي للمنهج، إضافة إلى المتابعة والتقييم. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين مختلف الشركاء لإنجاح تطبيق المنهاج الجديد.

ثم قدمت إسحق عرضًا تناول تاريخ مناهج التعليم العام في لبنان، ومسوغات التطوير، والمسار الزمني ومراحل التطوير، والسلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية، وخطة تطبيق المناهج التربوية الجديدة.

كما قدّم الدكتور الأمين مداخلة تناول فيها مرسوم منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، موضحًا أبرز مواده، وما يتضمنه من أحكام وآليات تنظيمية لتطبيق المنهاج الجديد.

واختُتم اللقاء بجلسة نقاش موسعة أدارتها إسحق وأمين سر عام لجان تطوير المناهج الدكتور أكرم سابق، شهدت تفاعلاً واسعًا من المشاركين الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والهواجس المتعلقة بالمناهج وآليات تطبيقها، وقد تولى الخبراء المشاركون في إعداد المناهج الإجابة عنها، في حوار اتسم بالشفافية والانفتاح، وجسّد نهج الشراكة الذي يعتمده المركز التربوي في مواكبة تطبيق المنهاج اللبناني الجديد للتعليم العام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام