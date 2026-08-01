غارات الاحتلال تدمر مستودع أدوية قرب مستشفى شهداء الأقصى وتلحق أضراراً بخيام النازحين في دير البلح

قصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مستودعاً للأدوية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بخيام النازحين المقامة في محيط المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدفت مستودع الأدوية المجاور للمستشفى، ما تسبب باندلاع حرائق ودمار كبير في المكان، كما طال القصف عشرات الخيام التي تؤوي نازحين، مخلفاً حالة من الخوف والهلع بين المرضى والنازحين والسكان القريبين من المنطقة.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال وجّهت إنذاراً بإخلاء المنطقة قبل دقائق قليلة من تنفيذ الغارة، ما دفع النازحين إلى مغادرة خيامهم بشكل عاجل وهم يحملون أطفالهم ومتعلقاتهم الشخصية، قبل أن يقع الانفجار الذي أدى إلى تدمير عدد كبير من الخيام.

وقالت إحدى النازحات المقيمات في مخيم مجاور للمستشفى إن السكان كانوا نائمين عندما وصلت تحذيرات الإخلاء، مشيرة إلى أن العائلات خرجت مسرعة خوفاً من القصف، قبل أن تتحول المنطقة خلال دقائق إلى ساحة من الدمار.

وأكدت أن المستودع المستهدف كان مخصصاً لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات، متسائلة عن أسباب استهداف منشأة مرتبطة بتقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

من جهته، أفاد نازحون بأن القصف أدى إلى تدمير ما بين 50 و60 خيمة بالكامل في محيط المستشفى، كانت تضم نحو ألف نازح، مشيرين إلى أن حجم الدمار كان واسعاً وأن العديد من ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية بقيت تحت الركام.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار معاناة القطاع الصحي في غزة جراء الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يزيد من صعوبة عمل المستشفيات في تلبية احتياجات المرضى والمصابين.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها واستهدافاتها في مناطق مختلفة من القطاع، وسط استمرار سقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

المصدر: وكالة الأناضول