قائد مقر خاتم الأنبياء: الولايات المتحدة تدفع نحو حرب إقليمية شاملة وعلى دول المنطقة إعادة النظر في تعاونها معها

قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء عبد الرحيم عبد اللهي إن الولايات المتحدة تمضي بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، معتبراً أن هذا النهج يندرج في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع نفوذها وفرض هيمنتها على المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أثبتت، خلال الحرب الأخيرة ضد إيران، أنها لا تتردد في استهداف مصالح وموارد المسلمين لتحقيق أهدافها، داعياً دول المنطقة إلى إدراك أن واشنطن تستخدم ثرواتها وبناها التحتية ومواردها الاستراتيجية درعاً لحماية قواتها وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية لـ”الكيان الصهيوني”.

وأكد عبد اللهي أن إيران وقواتها المسلحة وجبهة المقاومة أثبتت أن موازين القوى في المنطقة لم تعد تخضع للمعادلات السابقة، مشيراً إلى أن عجز الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها دفعها، إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، إلى خوض المواجهة من خلال أراضي دول المنطقة وتحميلها كلفة الحرب.

وختم بالتحذير من أن الدول التي تواصل التعاون مع الولايات المتحدة وتجعل من أراضيها أو إمكاناتها غطاءً لقواتها، ستتحمل تداعيات هذا الخيار، داعياً الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في مستوى تعاونها مع واشنطن.

المصدر: وكالة تسنيم