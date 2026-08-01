السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 11:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني يعلن الكشف قريباً عن مواصفات جيل جديد من الطائرات المسيّرة

      أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن مواصفات وقدرات الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة التابعة للجيش.

      وأوضح أكرمي نيا أن الجيش استخدم بالفعل هذا الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة في مهام عملياتية، مؤكداً أن تفاصيل خصائصها وإمكاناتها ستُعلن قريباً.

      وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة شكّلت أحد المكونات الرئيسية للقدرات القتالية للجيش الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرت أربعين يوماً، وكذلك في عملية “الصاعقة”، حيث استُخدمت في مهام الاستطلاع والاستخبارات والهجوم.

      ولفت إلى أن الجيش يواصل تعزيز قدراته في مجال الطائرات المسيّرة، من خلال إدخال معدات ومنظومات جديدة إلى الخدمة العملياتية ضمن تطوير بنيته القتالية.

      المصدر: وكالة تسنيم

      مواضيع ذات صلة

      قائد مقر خاتم الأنبياء: الولايات المتحدة تدفع نحو حرب إقليمية شاملة وعلى دول المنطقة إعادة النظر في تعاونها معها

      قائد مقر خاتم الأنبياء: الولايات المتحدة تدفع نحو حرب إقليمية شاملة وعلى دول المنطقة إعادة النظر في تعاونها معها

      قاليباف: انتصرنا في الحرب وعلينا تثبيت هذا النصر وترسيخه

      قاليباف: انتصرنا في الحرب وعلينا تثبيت هذا النصر وترسيخه

      الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين

      الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين