الجيش الإيراني يعلن الكشف قريباً عن مواصفات جيل جديد من الطائرات المسيّرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن مواصفات وقدرات الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة التابعة للجيش.

وأوضح أكرمي نيا أن الجيش استخدم بالفعل هذا الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة في مهام عملياتية، مؤكداً أن تفاصيل خصائصها وإمكاناتها ستُعلن قريباً.

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة شكّلت أحد المكونات الرئيسية للقدرات القتالية للجيش الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرت أربعين يوماً، وكذلك في عملية “الصاعقة”، حيث استُخدمت في مهام الاستطلاع والاستخبارات والهجوم.

ولفت إلى أن الجيش يواصل تعزيز قدراته في مجال الطائرات المسيّرة، من خلال إدخال معدات ومنظومات جديدة إلى الخدمة العملياتية ضمن تطوير بنيته القتالية.

المصدر: وكالة تسنيم