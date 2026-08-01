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    عربي وإقليمي

    قاليباف: انتصرنا في الحرب وعلينا تثبيت هذا النصر وترسيخه

      أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران حققت النصر في الحرب، مشدداً على ضرورة تثبيت هذا النصر وترسيخه، وبناء رؤية واضحة ومشرقة لمستقبل البلاد.

      وقال قاليباف، خلال جلسة لمجلس التنسيق البرلماني، إن “قوة إيران هي الأولوية الأولى في المرحلة الحالية”، مؤكداً أن تحقيقها يتطلب الوحدة حول محور الولاية وتعزيز التماسك الداخلي.

      وأضاف أن المسؤولين مطالبون بالعمل على ترسيخ أسس القوة الوطنية، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج إلى تعزيز الأمل بالمستقبل ورسم رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يحفظ منجزات إيران ويكرّس نتائج ما تحقق.

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