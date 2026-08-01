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    اقتصاد

    روسيا الثالثة عالميا في إنتاج سمك السلمون


      احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج سمك السلمون بعد النرويج وتشيلي حسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”.


      ووفقاً للأرقام الصادرة عن العام 2024، تصدّرت النرويج القائمة حيث بلغ إنتاجها 1.65 مليون طن، وحلّت تشيلي في المركز الثاني بإنتاج بلغ 998.4 ألف طن، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بـ400.7 ألف طن.


      وتجاوز الإنتاج في عام 2024 مئة ألف طن في ست دول أخرى، بالإضافة إلى جزر فارو، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك.


      وكانت إيران (265 ألف طن) وتركيا (231,700 طن) بين الدول الخمس الأبرز في هذا السوق.

      المصدر: نوفوستي

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