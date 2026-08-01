سلسلة انفجارات جديدة تهز كييف مع استمرار الإنذار الجوي

أفادت القناة التلفزيونية الأوكرانية “أوبشيستفينوي”، اليوم، بأن سلسلة جديدة من الانفجارات دوت في العاصمة كييف، على خلفية إنذار جوي مستمر في المدينة والمنطقة المحيطة بها.

وكانت القناة قد أبلغت في وقت سابق عن ثلاث سلاسل من الانفجارات دوت في المدينة، قبل أن تؤكد وقوع سلسلة رابعة، حيث جاء في بيان في قناتها على تلغرام: “تُسمع انفجارات مرة أخرى في كييف”.

وتأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف ومنطقة كييف، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مما يشير إلى استمرار الهجمات الجوية أو الصاروخية على العاصمة.

ولم تذكر القناة تفاصيل فورية حول طبيعة الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الأضرار.

المصدر: روسيا اليوم