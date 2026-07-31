رئيس المركز ‏الوطني في الشمال كمال الخير للمنار: بعد كل التفجيرات والاعتداءات الصهيونية على السلطة أن تطوي صفحة اتفاق الإطار وان نكون كلنا صوتاً واحداً ويدا واحدة لصالح سيادتنا والموقف الوطني