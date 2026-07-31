الجمعة   
   31 07 2026   
   16 صفر 1448   
   بيروت 21:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    في متابعةٍ لآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنا وافانا مراسلنا سامر حاج علي بهذه الرسالة

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تفجير ضخم يستهدف محيط قلعة الشقيف ويخلّف أضرارًا واسعة

    تفجير ضخم يستهدف محيط قلعة الشقيف ويخلّف أضرارًا واسعة

    الرويس وسنتاريز… شارعان يستعيدان نبض الحياة بعد العدوان الإسرائيلي

    الرويس وسنتاريز… شارعان يستعيدان نبض الحياة بعد العدوان الإسرائيلي

    اعتداءات إسرائيلية تطال بلدات جنوبية بالتزامن مع زيارة قائد الجيش

    اعتداءات إسرائيلية تطال بلدات جنوبية بالتزامن مع زيارة قائد الجيش