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تقارير مصورة
حزب الله يحذر من تداعيات العدوان الأميركي على العراق ويدعو لموقف عربي وإسلامي حازم
عربي وإقليمي
31-07-2026 18:43 مساءً
المصدر:
موقع المنار
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