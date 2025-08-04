لبنان

الجيش اللبناني: توقيف عدة أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، الإثنين، عن توقيف عدة أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة.

وقال البيان “دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة شمسطار – بعلبك منزل المواطن (ع.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار باتجاه شخص وإصابته، وضُبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية”.

وتابع البيان “كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: جبل البداوي والنبي يوشع – المنية الضنية، مشمش – جبيل، بريتال وعرسال والتوفيقية – بعلبك، عرقة والعوينات – عكار”.

وأضاف البيان “تم توقيف 8 مواطنين لارتكابهم عدّة جرائم منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار، وضُبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية”، وتابع: “كما نُفذت في منطقة قب الياس – زحلة عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين، وأوقفت 19 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وقال البيان “سُلّمت المضبوطات، وبُشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام