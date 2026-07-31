سلام: لاعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعاً مركزياً خُصّص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في ما يسمى “المناطق التجريبية”، في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب.

وشدد سلام على “أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي”.

ودعا سلام “الحكومة على الإسراع في رفع الأنقاض، وفتح الطرقات، واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي”.

وكلّف سلام “الجهات المعنية بإعداد الخطط التفصيليّة لإطلاق مشاريع التعافي، والمباشرة فورًا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون، نظراً إلى أهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية، وتسهيل حركة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام