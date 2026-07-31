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    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الإيراني: إصابة ناقلتي نفط مخالفتين وإجبارهما على التوقف في مضيق هرمز

      أعلن حرس الثورة الإيراني إصابة ناقلتي نفط مخالفتين وإجبارهما على التوقف في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها وعادت بعد التحذيرات الإيرانية. وأضاف أن الناقلتين حاولتا عبور المضيق عبر مسار غير معلن وتحت مرافقة جوية أمريكية، مؤكداً أنه سبق أن حذر شركات الشحن والتأمين من الانصياع لتوجيهات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم). كما شدد على أن القوة البحرية الإيرانية تواصل فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز، وأن أي تدخلات أو أوامر أمريكية غير قانونية للسفن في المنطقة لن تمر دون رد.

      المصدر: الحرس الثوري الإيراني

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