إيران تعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بمسيّرات

أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة السابعة والعشرين من عملية “صاعقة”، مشيراً إلى استهداف مواقع تابعة للجيش الأميركي في قاعدة أحمد الجابر الجوية داخل الأراضي الكويتية بواسطة طائرات مسيّرة.

وأوضح البيان الإيراني أن الهجوم طال مرابض الطائرات المقاتلة، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى مخازن المعدات والتموين، واصفاً القاعدة بأنها تمثل مركزاً أساسياً للعمليات الجوية والمراقبة والدعم اللوجستي للقوات الأميركية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت، وفق قوله، رداً على “الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإيرانية”، ولا سيما الهجوم على منزل سكني في جزيرة قشم.



ومعنا من طهران مراسلنا وسام أسد.