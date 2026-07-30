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    بالفيديو | صور الأقمار الصناعية منخفضة الجودة تظهر حريق في قاعدة موفق السلطي في الأردن والتي تتواجد بداخلها القوات الأمريكية

      المصدر: مواقع

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