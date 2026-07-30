وفد من حماس يبحث مع وزير الخارجية التركية تطورات القضية الفلسطينية

التقى وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة، مع معالي وزير الخارجية التركي الدكتور هاكان فيدان، حيث بحث الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سياسياً وميدانياً، ولا سيما مجريات المفاوضات الجارية في القاهرة.

وبحث اللقاء التصعيد الميداني الذي يواصله الاحتلال، والانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعمليات القتل والاغتيال المتواصلة، كما تناول جرائم المستوطنين واستفزازاتهم في الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

كما جرى بحث سبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وما أُعلن عنه من خطة لإجراء الانتخابات، وضرورة تحقيق التوافق الوطني لترتيب البيت الفلسطيني، وفق رؤية استراتيجية تُحقق وحدة شعبنا، وتصون مصالحه، وتخدم أهدافه الوطنية.

وعبّر رئيس الحركة عن تقديره للجهود التركية، وما تبذله من مساعٍ متواصلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، ووضع حدٍّ لممارسات الاحتلال وجرائمه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

المصدر: موقع حركة حماس