الخميس   
   30 07 2026   
   15 صفر 1448   
   بيروت 10:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ناقلة قطرية تعبر مضيق هرمز عبر المسار المحدد من إيران

      عبرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري مضيق هرمز بعد توقف استمر نحو ثلاثة أسابيع، وذلك بعد حصول الناقلة على الموافقة الإيرانية وسلوكها المسار المحدد من قبل طهران.

      وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن حركة العبور في المضيق كانت قد توقفت خلال الفترة الماضية، مع اشتراط التنسيق والموافقة الإيرانية، عقب ما وصفته طهران بخرق الولايات المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة.

      وأوضحت الوكالة أن الناقلة القطرية عبرت المضيق وفق بيانات واضحة ومن خلال الممر المعلن، متجهة نحو المياه المفتوحة من دون تسجيل أي عوائق.

      المصدر: وكالة تسنيم

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة وأي تدخل سيواجه برد

      حرس الثورة الإسلامية: مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة وأي تدخل سيواجه برد

      إيران: الإجراءات الأميركية تهدد أمن مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي

      إيران: الإجراءات الأميركية تهدد أمن مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي

      الحرس الثوري: استهداف ثلاث ناقلات نفط وإيقافها بعد مخالفة التحذيرات في مضيق هرمز

      الحرس الثوري: استهداف ثلاث ناقلات نفط وإيقافها بعد مخالفة التحذيرات في مضيق هرمز