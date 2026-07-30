ناقلة قطرية تعبر مضيق هرمز عبر المسار المحدد من إيران

عبرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري مضيق هرمز بعد توقف استمر نحو ثلاثة أسابيع، وذلك بعد حصول الناقلة على الموافقة الإيرانية وسلوكها المسار المحدد من قبل طهران.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن حركة العبور في المضيق كانت قد توقفت خلال الفترة الماضية، مع اشتراط التنسيق والموافقة الإيرانية، عقب ما وصفته طهران بخرق الولايات المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة.

وأوضحت الوكالة أن الناقلة القطرية عبرت المضيق وفق بيانات واضحة ومن خلال الممر المعلن، متجهة نحو المياه المفتوحة من دون تسجيل أي عوائق.

المصدر: وكالة تسنيم