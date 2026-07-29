الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 73.335 منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء استشهاد مواطنين اثنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحدهما متأثرًا بإصابته، إلى جانب إصابة 29 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 1209 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3943، إضافة إلى 803 حالات انتشال”.

وأشارت الوزارة إلى أن “العدد التراكمي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73,335 شهيدًا، فيما وصل العدد التراكمي للمصابين إلى 174,052”.

وأكدت الوزارة أن “عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام