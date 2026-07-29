مصر: احتراق سفينتين لتخزين الغاز في ميناء دمياط ولا خسائر بشرية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في بيان لها الاربعاء “وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط “.

واضاف البيان انه “تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع”.

وتابع البيان انه “فور تلقي البلاغ، انتقل وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة”.

واكدت الوزارة أن “الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة”، وتابعت انه “جاري إتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف”.

المصدر: موقع المنار