جمعية “وتعاونوا”: وفرنا مركزا موقتا لبلدية زوطر الغربية ومركز خدمات في الساحة العامة

اعلنت جمعية “وتعاونوا” في بيان، عن “بدء نشاطها الخاص بمواكبة عودة الأهل في بلدة زوطر الغربية اليوم، من خلال البدء بإنشاء مركز للخدمات في الساحة العامة التي تم تجهيزها اليوم بغرفة كبيرة جاهزة خاصة بالبلدية لتسهيل قيامهم بواجب خدمة الاهل وانماء البلدة.

كما تم تأمين بيت جاهز سيتم استخدامه كمضيف لتوفير الطعام والوجبات اليومية للعائلات التي عادت الى البلدة، على أن يتم تزويد الغرفتين بمنظومة للطاقة الشمسية وتأمين تجهيزات ومفروشات مكتب البلدية لتسهيل معاودة نشاطها واستقبال الوفود الرسمية والانمائية والجمعيات الراغبة بالمساعدة”.

وستخصص الجمعية “فريقاً من متطوعيها للتواجد اليومي في البلدة للتعاون مع البلدية و الجيش اللبناني في تأهيل وتنظيف الساحة العامة وتسهيل استقرار الاهالي العائدين وتأمين احتياجاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام