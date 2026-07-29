الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 17:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    محضر ضبط بحق مطعم في صيدا لرميه النفايات عشوائياً

      قامت شرطة بلدية صيدا بتسطير محضر ضبط بحق أحد المطاعم، وذلك لعدم التزامه برمـي نفاياته داخل المستوعبات المخصصة لها، واستمراره في الرمي العشوائي بما يضر بالسلامة العامة والبيئة.

      وأوضحت قيادة شرطة البلدية ،أن هذا الإجراء جاء بعد توجيه عدة إخطارات وإنذارات متكررة لإدارة المطاعم المعني لضرورة التقيد بالإرشادات والأنظمة البيئية المرعية، إلا أنها لم تستجب واستمرت في المخالفة، مما تسبب في إيذاء الجوار وتشويه المشهد العام للمدينة.

      وبناءً عليه، جرى تسليم إدارة المطعم نسخة عن محضر الضبط المُسطّر بحقه، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية والمختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

      وجددت بلدية صيدا تأكيدها أنها “لن تتساهل مع أي مخالفات تمس بنظافة المدينة وصحة أهلها وزوارها”، مشددة على “أن الشرطة البلدية ستواصل دورياتها ورقابتها المشددة، وان كانت حتى الان تنشر صورا مموهة للمحاضر، الا انها مستقبلا ستنشر المحضر مع اسم المخالف امام الرأي العام”. وأهابت بكل المؤسسات والمطاعم والمواطنين “الالتزام الكامل بالتعليمات البلدية ورمي النفايات في أماكنها وأوقاتها المحددة، حفاظًا على صيدا أجمل وأكثر صحة للجميع”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      بلدية حولا عن النيترات داخل مبنى مهجور في البلدة والمدموغة بكتابات عبرية: نطالب السلطة اللبنانية بفتح تحقيق عاجل

      بلدية حولا عن النيترات داخل مبنى مهجور في البلدة والمدموغة بكتابات عبرية: نطالب السلطة اللبنانية بفتح تحقيق عاجل

      الدفاع المدني: إخماد حريق في مجمع تجاري في الكسليك وإخلاء ٢٣ شخصا

      الدفاع المدني: إخماد حريق في مجمع تجاري في الكسليك وإخلاء ٢٣ شخصا

      الفوعاني: التواصل بين الرئاسات والمؤسسات الدستورية حاجة وطنية لحماية لبنان وتعزيز الاستقرار

      الفوعاني: التواصل بين الرئاسات والمؤسسات الدستورية حاجة وطنية لحماية لبنان وتعزيز الاستقرار