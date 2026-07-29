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    لبنان

    الرئيس لحود استقبل وفدا من الجيش : هو المؤسسة الأعزّ على اللبنانيّين وتستحق قيادته المميزة التهنئة لعدم انصياعها لأي إملاءٍ داخليٍّ أو خارجيّ

      أكّد رئيس الجمهوريّة السابق العماد اميل لحود أنّ “مؤسّسة الجيش اللبناني هي الأعزّ على اللبنانيّين، وعلينا خصوصاً، وتستحقّ قيادتها المميّزة، المتمثّلة بالعماد رودولف هيكل، التهنئة إذ أثبت أنّه صمّام الأمان للدولة اللبنانيّة ومؤسّساتها وجوهر دستورها، وهو لا ينصاع لأيّ إملاءٍ داخليٍّ أو خارجيّ، بل يقوم بما يمليه عليه ضميره الوطني”.

      وأضاف الرئيس لحود بعد استقباله وفداً من قيادة الجيش في منزله في اليرزة، لمناسبة العيد الواحد والثمانين لتأسيسه: “كانت فرصة لكي نشدّ على أيديهم على أدائهم المميّز، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرّض فيها لبنان لعدوانٍ يوميّ وللاحتلال، وعلى الرغم من ذلك تؤدّي هذه المؤسسة واجبها، حتى في ظلّ الظروف الاقتصاديّة القاهرة على جميع اللبنانيّين، بمن فيهم هذه المؤسّسة المترفّعة عن كلّ شيء، من أجل الوطن والمواطن”.

      وقال لحود: “سنبقى الى جانب هذه المؤسّسة، كما كنّا دوماً، وهذا شرف لنا، لأنّها أثبتت أنّها الوحيدة القادرة على توحيد اللبنانيّين تحت رايتها”.

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