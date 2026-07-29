اعتقالات واقتحامات في الضفة.. وتصعيد لاعتداءات المستوطنين جنوباً

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت فجر اليوم الأربعاء تسعة فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامات طالت عدداً من البلدات والمدن.

وتركزت عمليات الاحتلال في محافظة نابلس، إذ اقتحمت قواته بلدة تل جنوب غربي المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اعتقال خمسة شبان، كما اعتقلت شاباً من بلدة مادما وشابين من بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، بالتزامن مع تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بلدة اللبن الشرقية.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة فرعون جنوب المدينة.

بالتوازي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في جنوب الضفة، حيث أقدموا على إحراق مركبة ومنزل في قرية وادي أبو نجيم جنوب بيت لحم، فيما شهدت خربتا شعب البطم والخرابة جنوب الخليل اعتداءات استفزازية شملت إطلاق المواشي قرب مساكن الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتحام بلدة تقوع ومدينة دورا ومداهمة عدد من البنايات السكنية.



ومن الضفة الغربية المحتلة ينضم إلينا مراسلنا خالد الفقيه.