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   13 صفر 1448   
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    وزارة الدفاع الروسية: تدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في يوم واحد

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