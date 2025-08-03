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التهويل الإعلامي مستمر… والإصابة تأتي في الأجهزة الأمنية ومرفأ بيروت عشية ذكرى انفجاره

تقرير: مصطفى حوراني

مع اقتراب الرابع من آب، ذكرى انفجار مرفأ بيروت، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم أطلقتها قناة لبنانية معروفة بعدم مهنيتها، أفادت بأن الجيش اللبناني أحبط محاولة تهريب طائرات مسيّرة عبر المرفأ لصالح حزب الله.

غير أن واقع الأمر، بحسب ما تكشفه المعطيات، يطعن مباشرة في مصداقية الخبر ومصدره، إذ أظهرت الصور أن الشحنة المزعومة ليست سوى ألعاب أطفال مائية، عبارة عن عوامات مصنوعة من الفلّين، وليست طائرات مسيّرة، في تحريف واضح للوقائع وتشويه متعمد للحقيقة.

وفي التفاصيل، أفاد موقع “ليبانون ديبايت” بأن الشحنة تعود لأحد تجار الألعاب المعروفين، وتضم خمسين صندوقًا من العوامات المائية، بطول 15 سنتيمترًا للقطعة الواحدة. وقد خضعت الحاوية لإجراء روتيني من قبل جهاز الجمارك، الذي أرسل عيّنة منها إلى الجيش اللبناني للتحقق من احتمال استخدامها في أي نشاط عسكري. وجاء الرد الرسمي واضحًا: “القطع لا تدخل ضمن أي صناعة أو استخدام عسكري”.

بناء عليه، أبلغت الجمارك صاحب الشحنة بأن بضاعته قانونية، لكنه فضّل ـ من باب الاحتراز وتفاديًا لأي تأويل إعلامي أو سياسي ـ أن يُعيدها إلى بلد المنشأ.

ورغم مرور أكثر من شهر على الحادثة، عمدت القناة ذاتها إلى إعادة بث الخبر في توقيت مشبوه، مستثمرة في إثارة بلبلة إعلامية غير مشروعة، ضمن حملتها التحريضية المستمرة ضد حزب الله.

وتجلّى ذلك من خلال تضخيم مفتعل للحدث، في إطار نهج تضليلي يعتمد التهويل والفبركة، ويحوّل “الحبة إلى قُبّة”، في لحظة وطنية حساسة تقتضي التهدئة لا الشحن.

المصدر: موقع المنار