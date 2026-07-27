الزيدي يوجه بالتحقيق في ما ورد ببيان الدفاع السعودية بشأن استهداف المملكة بمسيرات من العراق

وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إن “القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقاً لمعلومات الجانب السعودي”.

وأضاف النعمان أن “الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وأنها تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات”.

وتابع “كما تؤكد الحكومة أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار، ولن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أشارت في بيان لها بتعرض منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض لمحاولات استهداف من جهات داخل الأراضي العراقية.

المصدر: واع