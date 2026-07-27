سفير إيران لدى روسيا: السفينة الإيرانية التي استهدفتها أوكرانيا لم تكن تحمل أي شحنة عسكرية

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا “كاظم جلالي” أن السفينة الإيرانية التي استهدفتها أوكرانيا كانت مدنية بالكامل، لم تكن تحمل أي شحنة عسكرية، مشدداً على أن الهجوم على السفينة “آنا” كان عملاً إجرامياً.

وأدلى “جلالي” بهذه التصريحات على هامش افتتاح الدورة الثالثة من البرنامج الدولي التعليمي والثقافي للأمن السيبراني في موسكو، والذي يشارك فيه شباب من نحو 20 دولة، من بينهم ثمانية شبان إيرانيين.

واكد السفير الايراني لدى روسيا الى ان هذه السفينة كانت مدنية بالكامل، وإنها لم تكن، خلافاً لما جرى تداوله، تنقل أي حمولة عسكرية.

وأضاف: عقب تبلغنا بإصابة هذه السفينة، بادرت القنصلية العامة الإيرانية في أستراخان إلى التحرك بشكل فاعل، وأجرينا تعاوناً جيداً مع الأصدقاء الروس بهدف تسريع إخراج البحارة الإيرانيين من منطقة الحادث في اسرع وقت ممكن.

وأضاف: للأسف، استُشهد أحد مواطنينا في الهجوم على هذه السفينة الإيرانية، ونتقدم بالتعازي إلى أسرته.كما أُصيب عدد من المواطنين الإيرانيين بجروح في هذا الحادث.

وأشار السفير الإيراني إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين وزيري خارجية إيران وروسيا،قائلا ان وزير الخارجية اكد اثناء هذه المحادثة على أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على هذا الاعتداء محفوظ بالكامل.

وأضاف: إن ما ينسجم مع مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن سيتم اتخاذ القرار بشأنه داخل البلاد من قبل قيادتنا.

ولفت “جلالي” إلى أن “الهجوم وقع في المياه الإقليمية الروسية، قائلاً: نتوقع من روسيا، بصفتها دولة صديقة، أن ترد بصورة جادة على هذه الهجمات الإجرامية”. موضحا ان “السفينة “آنا” كانت، وقت تعرضها للهجوم بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، متوقفة على بعد خمسة كيلومترات من مدخل نهر الفولغا، بانتظار هدوء العاصفة لمواصلة رحلتها.”

وفي رده على سؤال بشأن موعد زيارة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إلى إيران، قال السفير الإيراني: لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن موعد الزيارة، إلا أنها مدرجة على جدول الأعمال، كما أعلن مسؤولو البلدين.

وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بمن فيهم وزيرا الخارجية، مطروحة على جدول الأعمال، موضحاً أن وزيري خارجية إيران وروسيا يواصلان أيضاً مشاوراتهما بصورة مستمرة عبر الاتصالات الهاتفية.

وختم جلالي بالقول: هناك استعداد لأن يقوم السيد لافروف بزيارة إلى إيران في الوقت المناسب، متى ما توصلت طهران وموسكو إلى تفاهم بهذا الشأن.

المصدر: وكالة ارنا