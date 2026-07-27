لجنة الصحة النيابية أقرت اقتراح قانون لحماية لبنان من انتشار الأوبئة قدمه البزري

أقرّت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب الدكتور بلال عبدالله في اجتماعها اليوم اقتراح القانون المقدّم من اللجنة الفرعية برئاسة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، والمتعلق بحماية لبنان من انتشار الأوبئة واحتواء تداعياتها.

ويأتي هذا القانون كاستجابة تشريعية لمواجهة الأخطار الصحية والأوبئة التي قد تهدد لبنان في ظل الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، بما يعزز جهوزية الدولة للتعامل مع الطوارئ الصحية.

واستفاد اقتراح القانون من الدروس والخبرات التي اكتسبها لبنان خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى الأوبئة الأخرى التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ومن بينها الكوليرا والسالمونيلا وغيرها.

وقد أُنجز اقتراح القانون بعد دراسات ونقاشات مطوّلة على مستوى اللجنة الفرعية ولجنة الصحة النيابية، وسيُحال إلى رئاسة مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي، تمهيدًا لإقراره في الهيئة العامة.

وفي ختام الجلسة، أكد النائب البزري أنه “أصبح لدينا اقتراح قانون عصريًا وحديثًا يتعلق بموضوع انتشار الأوبئة، وحماية المواطنين منها، والحد من تداعياتها، بما يُشكّل إطارًا مُتقدمًا للاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام