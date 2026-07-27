الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 14:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عون أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب يستوجب تحركاً دولياً

      اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون امام المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان Volker Turk ان “مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها”.

      ‏وقال:”ان إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الدينية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها”.

      واكد الرئيس عون ان” لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الاطار، لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها”.

      ‏المفوض Turk اشار من جهته الى ان” المفوضية تتابع التطورات في لبنان ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 آذار الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الانسان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      النائب الحاج حسن: لن يستطيعوا نزع سلاح المقاومة وعلى السلطة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا

      النائب الحاج حسن: لن يستطيعوا نزع سلاح المقاومة وعلى السلطة إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أرضنا

      الرئيس بري تابع الاوضاع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واستقبل سفيرة السويد

      الرئيس بري تابع الاوضاع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واستقبل سفيرة السويد

      النائب علي فياض: السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة

      النائب علي فياض: السلطة تتنازل والعدو يتمادى والمقاومة باقية وثابتة