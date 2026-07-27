عون أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب يستوجب تحركاً دولياً

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون امام المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان Volker Turk ان “مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها”.

‏وقال:”ان إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الدينية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها”.

واكد الرئيس عون ان” لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الاطار، لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها”.

‏المفوض Turk اشار من جهته الى ان” المفوضية تتابع التطورات في لبنان ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 آذار الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الانسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام