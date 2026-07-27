لجنة حقوق الإنسان الإيرانية: الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية يُعد انتهاكاً لالتزامات الدول بحماية أرواح الأشخاص

أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية في بيان لها، أن الهجوم العسكري الأوكراني على السفينة التجارية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين يُعد إجراءً غير مبرر، وقد خلف تداعيات إنسانية جسيمة، ويعكس تجاهلاً واضحاً للمبادئ الراسخة للقانون الدولي الإنساني والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول في حماية أرواح الأشخاص وأمنهم.

وأدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان لها، بشدة الهجوم العسكري الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد طاقم السفينة وإصابة آخر، معتبرةً هذا العمل إجراءً غير قانوني ومنافياً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للحق الأساسي للإنسان في الحياة.

وأكدت اللجنة أن الحق في الحياة، باعتباره أحد أسمى حقوق الإنسان الأساسية، لا ينبغي أن يكون ضحية لأهداف سياسية أو عسكرية أو نزاعات بين الدول تحت أي ظرف من الظروف، وأن أي عمل متعمد أو غير مسؤول يعرض حياة الأشخاص العزل والعاملين المدنيين في قطاع النقل البحري للخطر، يستوجب إدانة شديدة من المجتمع الدولي ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء، فضلاً عن كونه انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع اللجوء إلى القوة واحترام سلامة الأراضي وسيادة الدول، يُعد تهديداً لأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين. كما أن تحويل الممرات المائية الدولية إلى ساحة للعمليات العسكرية واستهداف السفن التجارية يمثل توجهاً خطيراً قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية وأمنية واسعة النطاق.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مجدداً أنها لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وقد شددت دائماً على ضرورة تسوية الخلافات عبر الحوار واحترام القانون الدولي وتجنب اللجوء إلى القوة. ومع ذلك، فإن الهجوم على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لا يعد انتهاكاً صارخاً للقواعد الأساسية للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يمثل خطوة خطيرة نحو توسيع نطاق النزاع وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، وجميع الدول والهيئات الدولية المسؤولة، إلى إدانة هذا العمل ضد سفينة تجارية وركابها المدنيين إدانةً قاطعة، مع ضرورة التخلي عن أي نهج انتقائي في هذا الصدد.

كما أعربت اللجنة عن خالص تعازيها ومواساتها لعائلة الضحية في هذا الحادث، متمنيةً الشفاء العاجل للمصاب، ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية ذات الصلة إلى إبداء الحساسية تجاه هذا الإجراء غير القانوني، واتخاذ موقف مسؤول يمهد السبيل للتحقيق في أبعاد هذه الحادثة وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة.

وشدد البيان على أن الصمت تجاه انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، لا سيما عندما يكون الضحايا من المدنيين، سيؤدي إلى إضعاف نظام القانون الدولي وتكريس الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان؛ فعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحق في الحياة ضد أي عمل عنيف أو غير قانوني من خلال تبني نهج مستقل وغير انتقائي.

وأكدت اللجنة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي، ستتابع بكل حزم الملاحقة القانونية والدولية لهذا الإجراء ومطالبة المسؤولين عنه بالمساءلة، وذلك بالتوازي مع الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني.

ونفذت أوكرانيا هجوماً على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين فجر السبت 25 يوليو/تموز، تسبب في انفجار السفينة، وأدى إلى استشهاد أحد البحارة وإصابة آخر.

المصدر: وكالة ارنا