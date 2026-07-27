الخارجية الإيرانية: أمريكا لا تحدد زمان ومدة الحرب والسلام… ولا يمكن وصف الوضع الحالي بأنه وقف لإطلاق النار

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مواصلة الدفاع عن بلادنا وفق ما تقتضيه مصالحنا، مشيراً إلى أنه “لن نسمح لأمريكا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام”.

وتابع قائلاً “الهدف من مفاوضاتنا مع سلطنة عمان إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في هرمز”، موضحاً أن “الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال مغلقا.”

كما أشار إلى أن “الولايات المتحدة انتهكت كل بنود مذكرة التفاهم خلال أقل من ٢٣ يوماً”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن تنفيذ أي تفاهم من طرف واحد ولهذا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا في المذكرة”.

وأكد “سندافع عن بلادنا ونستخدم المسار الدبلوماسي وفق ما تقتضيه مصالحنا الوطنية”.

الخارجية الإيرانية أعلنت أنه “لا يمكن وصف الوضع الحالي على أنه وقف إطلاق النار”، وأن “توقف العمليات العسكرية لا يعني وقف إطلاق النار وأي اعتداء من الجانب الأمريكي سيُقابل برد صارم من جانبنا.”

وكشف بقائي بأن “التقارير الإعلامية بشأن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين إيران والولايات المتحدة لا أساس لها”.

هذا ولفت إلى أن الشائعات حول إغلاق السفارات الأوروبية في إيران تأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها واشنطن، وأن “الأحداث التي تعرضت لها عدة سفن في مضيق هرمز كانت الذريعة الأمريكية لبدء جولة جديدة من التصعيد.”

كما أوضح أن “الأطراف التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى خفض التوتر طرحت عددا من المقترحات بالتركيز على هذا الملف.”

من جهة ثانية، لفت بقائي إلى أن “استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية كان مغامرة خطيرة ولن يبقى دون رد”.

المصدر: موقع المنار