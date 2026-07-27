“اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”: التأخير في إعادة فتح الإدارات الرسمية في الجنوب تقصير غير مبرر

أعرب “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان عن استهجانه من “استمرار التباطؤ الرسمي في إعادة تشغيل الإدارات والمؤسسات العامة في محافظتي الجنوب والنبطية، رغم عودة أغلبية المواطنين إلى بلداتهم واستئناف مختلف مظاهر الحياة الطبيعية فيها. فغياب المرافق العامة عن أداء دورها ، يكرّس تقصيرًا واضحًا في قيام الدولة بواجباتها، ويحرم المواطنين من أبسط حقوقهم في الحصول على الخدمات العامة ضمن مناطقهم، ويزيد من معاناتهم اليومية في مرحلة تتطلب تعزيز حضور الدولة لا استمرار غيابها”.

اضاف :”إن استمرار إقفال عدد من الإدارات الرسمية، وفي مقدمها دوائر النفوس وغيرها من الإدارات والمؤسسات وسائر المرافق العامة، يشكل إخلالًا واضحًا بمسؤوليات الدولة تجاه المواطنين، ويُلحق أضرارًا مباشرة بحقوقهم، ويجبرهم على التنقل إلى مناطق بعيدة لإنجاز أبسط معاملاتهم، بما يضاعف الأعباء المالية والاجتماعية عليهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة”.

واردف البيان:”نطالب الحكومة والوزارات والإدارات المعنية باتخاذ قرار فوري بالمباشرة في إعادة فتح وتشغيل جميع الإدارات والمؤسسات العامة في الجنوب، وتأمين الاعتمادات اللازمة لإنجاز أعمال التأهيل والصيانة بالسرعة القصوى، وتوفير الكوادر البشرية والتجهيزات المطلوبة بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات العامة”.

اضاف:”كما ندعو إلى وضع خطة زمنية واضحة وملزمة لإعادة افتتاح كل المرافق الرسمية التي لا تزال مقفلة، وإطلاع الرأي العام على مراحل تنفيذها، بما يؤكد التزام الدولة بواجباتها”.