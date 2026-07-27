صفا في لقاء الجمعيات في “الإسكوا”: لبذل كل الجهود الدولية لمعرفة مصير مواطنينا المفقودين

نظم لقاء بدعوة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في بيروت، لجمعيات حقوقية واجتماعية في الاسكوا مع المفوض السامي لحقوق الانسان السيد فولكر تارك خلال زيارته لبنان بحضور الممثل الإقليمي مازن شقورة حيث استمع الى ممثلي الجمعيات المحلية والاجنبية عن حالة حقوق الانسان في لبنان في ظل حرب الابادة الاسرائيلية كما سيلتقي كبار المسؤولين الرسميين.

وقال رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا في مداخلته مخاطبا فولكر: “سأقول وأعيد ما قلته لحضرتكم منذ عامين وفي نفس القاعة عن اية حقوق انسان نتحدث وقد بلغ عدد شهداء العدوان الاسرائيلي ٥ آلاف شهيد و١٢ الف جريح ومليون ونصف نازح وجرف ٦٦ قرية جنوبية في ظل صمت عالمي،لقد خذلنا الجميع وتفرجوا على أشلاء اهلنا وشعبنا،لذلك لا ثقة بأحد حتى الحكومة اللبنانية تخلت عن واجباتها”.

وتابع:”جئت الى هذا اللقاء باسم مركز الخيام وعائلات أكتوت وما زالت بسبب اختطاف أولادها من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ العام ٢٣ وحتى الآن ويقدر عددهم بين ٣٢ و٣٨ ومفقودين كثر ونعتبرهم مخفيين قسرا حيث لا معلومات عنهم ولا تسمح اسرائيل للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارتهم وكشف أماكن احتجازهم وغياب اي تحرك دولي وعدم قيام الحكومة اللبنانية بأية مطالبة بهم رغم مناشداتنا ومناشدات عائلاتهم لها”.

واردف:”لذلك اطلب من سعادتكم بذل كل الجهود الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة الى الاتحاد الأوروبي ولدى اسرائيل لمعرفة مصير مواطنينا لا سيما بينهم قاصر وجرحى وطلاب ورعاة ونقيب في الأمن العام سابقا اختطف من منزله يدعى احمد شكر وعطوي عطوي رئيس بلدية الهبارية سابقا.امهاتهم وزوجاتهم واطفالهم يسألون العالم عن ابنائهم،وما أريده ان تعدني وعندنا وعد الحر دين بأن تقوموا باتصالات عاجلة لنعرف ما إذا كانوا احياء او اموات وهذا ملف شامل اسلمك اياه باسمائهم وتقريرا عن اوضاعهم وملصق صورهم منتظرين ابلاغنا بالخطوات التي ستقومون بها”.

وختم:”لقد سلمته ملف الاسرى وشرحت له عمق المعاناة.ومن جهته أكد اهتمامه بعد تسلم الملف ومؤكدا على القيام باتصالات حول هذه القضية الانسانية واعدا كما طلبت منه بايلاء هذا الملف الأهمية المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام