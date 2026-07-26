الأحد   
   26 07 2026   
   11 صفر 1448   
   بيروت 16:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    يديعوت أحرونوت: مخزون صواريخ باتريوت الأمريكي يتراجع إلى مستويات مقلقة

    قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية انه”بحسب تقديرات داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية نُشرت في أبريل/نيسان، استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1200 صاروخ باتريوت خلال الحرب ، تبلغ تكلفة كل صاروخ منها أكثر من أربعة ملايين دولار. وُصف وضع المخزون آنذاك بالمقلق، ووفقًا لمصادر عسكرية، فقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مناقشات مغلقة، من أن الجيش قادر على استئناف قتال واسع النطاق ضد إيران، لكن مثل هذه الخطوة قد تُقلّص بشكل خطير عدد الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية”.

    المصدر: يديعوت أحرونوت