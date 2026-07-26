يديعوت أحرونوت: مخزون صواريخ باتريوت الأمريكي يتراجع إلى مستويات مقلقة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية انه”بحسب تقديرات داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية نُشرت في أبريل/نيسان، استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1200 صاروخ باتريوت خلال الحرب ، تبلغ تكلفة كل صاروخ منها أكثر من أربعة ملايين دولار. وُصف وضع المخزون آنذاك بالمقلق، ووفقًا لمصادر عسكرية، فقد تفاقم الوضع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، في مناقشات مغلقة، من أن الجيش قادر على استئناف قتال واسع النطاق ضد إيران، لكن مثل هذه الخطوة قد تُقلّص بشكل خطير عدد الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية”.

المصدر: يديعوت أحرونوت