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   10 صفر 1448   
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    جريح فلسطيني جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي محيط شارع 5 بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة

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