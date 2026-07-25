الشيخ القطان: أمهات الشهداء في غزة ولبنان يجسدن الصبر والإيمان الحقيقي

نظّمت الهيئة النسائية في جمعية “قولنا والعمل” محاضرة إيمانية توعوية مخصصة للأخوات، ألقى فيها رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان كلمة وجدانية، توجّه فيها بالتحية والتقدير إلى الأمهات والأخوات في غزة ولبنان، مستحضراً المشاهد الإيمانية العظيمة لأمهات يتلقين نبأ استشهاد أبنائهن بقلوب مؤمنة ورؤوس مرفوعة، يلهجن بالحمد والاسترجاع ويشكرن الله تعالى أن أكرمهن بتقديم فلذات أكبادهن شهداء في سبيله.

وأكد الشيخ القطان في كلمته أن “هؤلاء الأمهات الصابرات يتجلّى فيهن الصبر والإيمان الحقيقي، حيث يعلِنّ بكل فخر وثبات الاستعداد لتقديم المزيد من الأبناء دفاعاً عن المسجد الأقصى والأرض والعِرض والمقدسات، ويرددن من أعماق قلوبهن الشريفة: يا رب خُذْ حتى ترضى”.

وأشار إلى أن “هذا الصمود الأسطوري بات يُدهش العالم ويُعجز كل من يشاهده من المسلمين وغير المسلمين، ممن يتعجبون من سر هذه القوة التي تجعل الأم تودّع أبناءها الشهداء بابتسامة ورضا، لافتاً إلى أن السر يكمن في التجذّر الإيماني والارتباط الوثيق بالقرآن الكريم”، ومشدداً على أن “أمهات وأسر الشهداء هم الذين حفظوا كتاب الله وطبقوه عملياً في حياتهم، فكانوا بحق قرآناً يمشي على الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام