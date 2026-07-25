“لجنة أصدقاء سكاف” شاركت في مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” في كربلاء

شاركت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” برئاسة أمين سر اللجنة جمال سكاف، بمراسم بدء أعمال مؤتمر نداء الأقصى الدولي في نسخته الخامسة الذي يقام في مدينة كربلاء العراقية، لمناقشة دور الإعلام والرواية في نصرة القضية الفلسطينية، واستلهام مبادئ الثورة الحسينية في مواجهة التضليل وصناعة الوعي.

واعتبر جمال سكاف في كلمة باسم اللجنة أن “المرحلة الحساسة التي تمر بها أوطاننا والقضية الفلسطينية تستدعي إقامة هكذا مؤتمرات وندوات وتحركات ليعلم العدو وداعموه أننا لن نتخلى عن قضية فلسطين وعن أراضينا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية المحتلة وعن الآلاف من أسرانا في السجون المظلمة مهما بلغت التضحيات”.

ودعا “الشعوب العربية والاسلامية لضرورة التمسك بالقضية الفلسطينية من خلال دعم قوى المقاومة التي تُقدم أروع التضحيات وأذكى الدماء في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة كل الأُمة”.

المصدر: بيان