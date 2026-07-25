خروقات مستمرة .. شهيد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد مواطن – اليوم السبت- متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سهيل رمضان حجي، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي الحي.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

ونفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1185 شهيدا، إضافة إلى 3816 مصابا، إلى جانب تسجيل 883 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,311 شهداء و173,924 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام