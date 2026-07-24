بالفيديو | الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة علي السالم الأميركية بالكويت ضمن الموجة الـ27 من “نصر 2”

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من عملية “نصر 2”، مؤكداً استهداف قاعدة علي السالم التابعة للجيش الأميركي في الكويت، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية فائقة الثقل ومتطورة.

وأوضح البيان أن الهجوم جاء “استمراراً للعمليات التأديبية ضد الجيش الأميركي”، ورداً على ما وصفها بـ”جرائم الشيطان الأكبر”، مشيراً إلى أن العملية نُفذت تحت شعار “يا أبا صالح المهدي أدركني”.

وبحسب البيان، فقد استُهدف مخزن ذخيرة ضخم جداً داخل القاعدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل بفعل انفجارات متتالية، كما تعرضت هنغارات إيواء أفراد القاعدة للهجوم، حيث تم تدمير ستة هنغارات كبيرة بشكل كامل، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة هنغارات أخرى، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية، وفق ما أعلن الحرس الثوري.

وأكد الحرس الثوري أن استمرار حضور الشعب الإيراني، بحسب تعبيره، يمثل دعماً للعمليات ضد من وصفهم بـ”المعتدين”، مشيراً إلى أن صواريخ وطائرات المسيّرين المستخدمة في العمليات تهدف إلى مواجهة ما سماه “الاستكبار”.

كما تحدث البيان عن الخسائر التي قال إن الجيش الأميركي تكبدها خلال الحرب الأخيرة، مدعياً سقوط مئات القتلى وأعداد أكبر من الجرحى، إضافة إلى عمليات إجلاء يومية للمصابين بواسطة طائرات إسعاف إلى مستشفيات أميركية في ألمانيا.

واتهم الحرس الثوري الإدارة الأميركية بإخفاء حجم الخسائر عن شعبها، داعياً وسائل الإعلام الأميركية إلى التحقيق في حقيقة الأضرار والخسائر البشرية والتكاليف التي رافقت الحرب، بحسب البيان.

وختم الحرس الثوري بالتأكيد أن ما وصفها بـ”العمليات التأديبية ضد المعتدين” مستمرة.