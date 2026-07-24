وزارة الصحة اللبنانية دانت الاستهداف المباشر لفريق إسعافي في النبطية الفوقا

دانت وزارة الصحة العامة في بيان، “تجدّد الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، وآخرها ما حصل اليوم في بلدة النبطية الفوقا، حيث استهدف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجروح وتضرر سيارة الاسعاف، في اعتداء إضافي على الجرائم التي ارتكبها العدو بحق المسعفين والاطقم الصحية”.

وأكدت أن “هذه الاستهدافات الممنهجة تشكل تماديا في الانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتجدد التأكيد على ضرورة عدم الصمت حيال عدم التزام العدو هذه القوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي، مما يوجب على المجتمع الدولي والهيئات الأممية وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام